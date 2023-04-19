26-летняя девушка получила травмы в ДТП на перекрестке улиц Шумайлова – Карла Маркса в Ижевске

Машина девушки врезалась в фонарь. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
19 апреля, в 13:00 на нерегулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Шумайлова в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Mercedes-benz, за рулем которого находилась 26-летняя девушка, врезался сначала в BMW под управлением 49-летней женщины, а затем – в фонарь. В результате ДТП 26-летняя женщина получила травмы. После осмотра повреждений пострадавшей, медики решили отказаться от госпитализации.
По предварительной информации, водитель Мercedes-benz совершила обгон на нерегулируемом пешеходном переходе. По факту ДТП проводится расследование.
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