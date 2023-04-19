ВТБ в Удмуртской Республике нарастил продажи автокредитов на 30%

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В марте ВТБ в Удмуртской Республике оформил около 130 кредитов на покупку транспортных средств на 125 млн рублей, что превышает результат февраля на 30%. Всего по итогам первого квартала банк предоставил жителям региона свыше 340 автокредитов на сумму 336 млн рублей. Это на 67% превосходит результаты января-марта прошлого года по объему выдач и в два раза – по их числу. Средняя сумма одного автозайма в Удмуртии составила 990 тыс. рублей.

В целом по стране ВТБ в первом квартале 2023 года оформил около 18,2 тысяч автокредитов более чем на 22 млрд рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило итоги аналогичного периода 2022 года. Самым активным оказался последний месяц квартала: выдачи составили более 8,7 млрд рублей. Это на 35% больше, чем результат банка в феврале, и выше среднерыночной динамики за март.

Наибольший интерес заемщики ВТБ проявляли к маркам Kia, Hyundai и Lada, а средний возраст приобретаемого авто составил 7,2 года. Средний чек автокредита по итогам квартала составил 1,2 млн рублей, незначительно увеличившись к началу года.

«ВТБ в Удмуртии продолжает наращивать объемы автокредитования: в марте и по числу, и по объему выданных автозаймов мы почти на треть превзошли результаты февраля. При этом в структуре продаж по-прежнему высокой – более 70% – остается доля кредитов, оформленных на покупку авто с пробегом. Рассчитываем, что во втором квартале спрос на автокредиты продолжит расти, в том числе за счет расширения списка новых автомобильных брендов на рынке», – прокомментировала управляющий ВТБ в Удмуртской Республике Екатерина Шумкова.

По итогам первого квартала среди регионов Приволжского федерального округа в тройку лидеров по объемам продаж вошли Республика Татарстан (1,2 млрд руб.), Нижегородская область (651 млн руб.) и Республика Башкортостан (600 млн руб.).