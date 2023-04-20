Погода на день: 20 апреля в Ижевске солнечно и +14 °С

Ожидается солнечная погода Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Вот и пришел четверг, 20 апреля. А значит пришла пора взбодриться и подготовиться к новому рабочему дню! В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +14 °С. Ветер южный 1-3 м/с. Ночью до +8 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, магнитное поле слабо возмущенное.

Хорошего вам дня!

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