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НовостиОбщество20 апреля 2023 2:35

Погода на день: 20 апреля в Ижевске солнечно и +14 °С

Расскажем о погоде на предстоящие сутки
Дана Солнцева
Ожидается солнечная погода

Ожидается солнечная погода

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Вот и пришел четверг, 20 апреля. А значит пришла пора взбодриться и подготовиться к новому рабочему дню! В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +14 °С. Ветер южный 1-3 м/с. Ночью до +8 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, магнитное поле слабо возмущенное.

Хорошего вам дня!

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