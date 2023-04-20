Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 3:00

Безработная жительница Ижевска подозревается в фиктивной регистрации более 10 иностранцев

Возбуждено уголовное дело
Дана Солнцева
Проводятся следственные мероприятия

Проводятся следственные мероприятия

Фото: Мария Бакланова

42-летняя безработная жительница Ижевска подозревается в том, что незаконно прописала у себя более 10 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии центра по борьбе с экстремизмом, женщина за деньги в течение зарегистрировала в квартире на улице Союзной граждан одной из стран ближнего зарубежья без предоставления фактического жилья.

Возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Проводятся следственные мероприятия.