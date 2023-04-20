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НовостиОбщество20 апреля 2023 4:00

За первый квартал 2023 года более 20 жителей Удмуртии умерли от отравления алкоголем и его суррогатами

Кроме того нередки случаи отравления угарным газом
Дана Солнцева
Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

В Удмуртии наблюдается рост отравлений химическими веществами. Только за 1 квартал 2023 года зарегистрировано 315 случаев острых отравлений, это на 17,9% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Из общего числа случаев 43 – со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Среди всех летальных случаев основными причинами являлись: отравления алкоголем и его суррогатами – 51,2%, угарным газом – 41,8%.

Чаще всего острые отравления химическими веществами регистрируются среди безработных 26 – 49 лет (45,7%).