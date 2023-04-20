Житель Удмуртии отправился в колонию за нападение на полицейских с ножом

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова

В Якшур–Бодьинском районе Удмуртии по обвинению в нападении на полицейских осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2022 года двое полицейских пришли к дому осужденного для того, чтобы забрать несовершеннолетнюю девочку. Внутри их встретил пьяный обвиняемый с ножом в руках. Не желая отдавать ребенка, мужчина размахивал перед стражами порядка оружием, замахивался в их сторону, а также угрожал.

Мужчину судили по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Суд отправил обвиняемого в колонию строго режима на один год и 9 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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