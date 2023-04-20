Жители Глазова крадут завезенный для благоустройства пляжа песок

Фото: @konovaloovsn

В 2023 году для благоустройства пляжа в Глазове местные власти закупили 1000 т песка. На своей странице ВКонтакте глава города Сергей Коновалов рассказал о том, как местные жители начали растаскивать эту тысячу для своих нужд.

Сейчас песок выгружен большой кучей в районе пляжа – его планировали разровнять, как только просохнет грунт на берегу.

«Сейчас песок жители буквально растаскивают мешками и машинами – об этом мне сообщают жители окрестных домов. Вынужден был подключить полицию. Еще раз повторю, что этот песок привезен для горожан и по их просьбам – он предназначен для формирования зоны пляжа», – заявил градоначальник.

Коновалов отметил, что решение организовать комфортную зону отдыха на пляже было принято в 2022 году.

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