20 апреля в Завьяловском районе пройдут учения МЧС Удмуртии

Учения посвящены защите населенного пункта от перехода огня с лесного пожара Фото: Мария Бакланова

20 апреля, в 11:00 в деревне Сокол Завьяловского района пройдут комплексные пожарно-тактические учения спасателей, посвященные защите населенных пунктов от огня с лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

На тренировке задействуют большое число единиц техники и пожарных. Местных жителей просят сохранять спокойствие, а также не мешать работе специалистов.

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