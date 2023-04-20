Интерес к изучению китайского и корейского языков значительно вырос в России

Спрос на репетиторов по китайскому языку вырос на 32% Фото: Михаил ФРОЛОВ

По сравнению с февралем 2023 года в марте значительно увеличился интерес к услугам преподавателей китайского и корейского языков. Об этом сообщает RT.

Согласно анализу специалистов сервиса «Профи», за март в России спрос на репетиторов по китайскому языку вырос на 32%, а по корейскому – на 10%. Такое резкое увеличение интереса аналитики отчасти объясняют приездом председателя Китая в Россию. Специалисты уверены, что визит Си Цзиньпина «породил особый интерес россиян к изучению китайского языка».

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