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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 8:02

62-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого

Мужчина задушил потерпевшего
Софья Кель
Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Завьяловском районе в убийстве знакомого обвиняют 62-летнего местного жителя. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, 17 апреля пьяный обвиняемый затеял ссору со своим 59-летним знакомым в СНТ «Майский». Мужчина несколько раз ударил потерпевшего, а затем задушил его. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи готовят материалы, позволяющие заключить обвиняемого под стражу.

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