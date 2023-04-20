Гороскоп на день: 21 апреля у Дев возникнет конфликт, а у Львов появятся новые друзья

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что готовит день грядущий для представителей всех знаков зодиака.

ОВЕН

Возможны недоразумения в общении с коллегами и партнерами. Но после споров и диспутов ваши идеи примут с восторгом.

ТЕЛЕЦ

Романтическая встреча перевернет все в жизни Тельцов с ног на голову.

БЛИЗНЕЦЫ

Близкий человек скрывает от вас какую-то тайну. Возможно, он просто боится вам доверять. Постарайтесь вызвать его на откровенный разговор.

РАК

Отличное время, чтобы начать воплощать что-то в жизнь. Все получится.

ЛЕВ

В этот день у вас появятся новые друзья, с которыми вы отлично проведете время. Не забудьте обменяться контактами!

ДЕВА

У Дев возникнет конфликт со второй половинкой. Ссоры, обиды, недомолвки и даже битье посуды – выяснение отношений может затянуться.

ВЕСЫ

Кто-то ведет себя слишком нагло, и вам придется отстаивать свои интересы перед людьми, которые их игнорируют.

СКОРПИОН

Не стоит принимать критику в свой адрес чересчур близко к сердцу. Проблема не в вас, а в человеке, который почему-то хочет вас унизить. Он не стоит ваших переживаний.

СТРЕЛЕЦ

Не попадайтесь на глаза начальству слишком часто – это может быть чревато неприятностями. В остальном – отличный день.

КОЗЕРОГ

Самоуверенность может сыграть злую шутку с Козерогами. Окружающие могут вас осадить.

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев получится нестандартным, но честным способом решить свои финансовые проблемы. Вечером можно с чистой совестью отправиться любоваться закатом в компании друга.

РЫБЫ

Это будет день перемен и обновлений. Вы избавитесь от всего лишнего в своей жизни и поймете, чего действительно хотите.

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