Гороскоп на день: 21 апреля у Дев возникнет конфликт, а у Львов появятся новые друзья

Доверьтесь звездам
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска рассказал, что готовит день грядущий для представителей всех знаков зодиака.
ОВЕН
Возможны недоразумения в общении с коллегами и партнерами. Но после споров и диспутов ваши идеи примут с восторгом.
ТЕЛЕЦ
Романтическая встреча перевернет все в жизни Тельцов с ног на голову.
БЛИЗНЕЦЫ
Близкий человек скрывает от вас какую-то тайну. Возможно, он просто боится вам доверять. Постарайтесь вызвать его на откровенный разговор.
РАК
Отличное время, чтобы начать воплощать что-то в жизнь. Все получится.
ЛЕВ
В этот день у вас появятся новые друзья, с которыми вы отлично проведете время. Не забудьте обменяться контактами!
ДЕВА
У Дев возникнет конфликт со второй половинкой. Ссоры, обиды, недомолвки и даже битье посуды – выяснение отношений может затянуться.
ВЕСЫ
Кто-то ведет себя слишком нагло, и вам придется отстаивать свои интересы перед людьми, которые их игнорируют.
СКОРПИОН
Не стоит принимать критику в свой адрес чересчур близко к сердцу. Проблема не в вас, а в человеке, который почему-то хочет вас унизить. Он не стоит ваших переживаний.
СТРЕЛЕЦ
Не попадайтесь на глаза начальству слишком часто – это может быть чревато неприятностями. В остальном – отличный день.
КОЗЕРОГ
Самоуверенность может сыграть злую шутку с Козерогами. Окружающие могут вас осадить.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев получится нестандартным, но честным способом решить свои финансовые проблемы. Вечером можно с чистой совестью отправиться любоваться закатом в компании друга.
РЫБЫ
Это будет день перемен и обновлений. Вы избавитесь от всего лишнего в своей жизни и поймете, чего действительно хотите.
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