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НовостиОбщество20 апреля 2023 8:53

В ТРК «Столица» в Ижевске произошла эвакуация

Об этом сообщают очевидцы
Софья Кель
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

20 апреля, в Ижевске из ТРК «Столица» эвакуировали посетителей. Об этом сообщают очевидцы.

Видео с вышедшими на парковку посетителями опубликовали в соцсети. Причины эвакуации не сообщают. На данный момент правоохранительные органы никак не прокомментировали эту ситуацию.

Отметим, что ижевчане также сообщают об эвакуациях на автовокзале, в одной из школ искусств и в Государственном цирке Удмуртии.

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