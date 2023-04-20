6 тысяч саженцев бересклета экспортировали в Удмуртию из Нидерландов

За аналогичный период 2022 года в Удмуртию не ввозились саженцы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В апреле 2023 года из Нидерландов в Удмуртию экспортировали 6 тысяч саженцев бересклета для посадки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что сначала растения доставили в Московской области и лишь затем они поступили на территорию Удмуртии.

Из партии выбрали несколько образцов и направили в лабораторию для проведения анализов. Все результаты исследований оказались положительными – не было выявлено ни одного карантинного объекта. За аналогичный период 2022 года в Удмуртию не ввозились саженцы.

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