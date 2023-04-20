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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 11:03

Жителя Ижевска отправили в колонию за пьяную езду

В исправительное учреждение он будет следовать под конвоем
Виола Романова
Суд первой инстанции ограничил свободу мужчины на 2 года

Суд первой инстанции ограничил свободу мужчины на 2 года

Фото: Архив КП

В Ижевске за езду в пьяном виде осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Полицейские остановили машину осужденного в сентябре 2022 года. После медосвидетельствования стало понятно, что водитель был пьян. Позднее выяснилось, что мужчина уже был осужден за совершение аналогичного преступления.

Суд первой инстанции ограничил свободу мужчины на 2 года, а также лишил его водительских прав на 3 года. Однако государственный обвинитель решил, что это наказание слишком мягкое и обжаловал решение суда.

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию и изменил приговор ижевчанина – мужчина отправится в колонию-поселение на 10 месяцев. В исправительное учреждение виновный будет следовать под конвоем.

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