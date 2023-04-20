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НовостиОбщество20 апреля 2023 11:25

4,5 тысячи жителей Удмуртии имеют статус почетных доноров

Рекордсменом стал ижевчанин, который сдал 117 л крови
Софья Кель
Фото: Минздрав Удмуртии

Фото: Минздрав Удмуртии

Около 30 тысяч жителей Удмуртии регулярно сдают кровь и ее компоненты. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

При этом 4,5 тысячи человек получили статус Почетного донора. Такое звание дают, если человек сдал кровь более 40 раз. Абсолютным рекордсменом стал ижевчанин Владимир – на его счету уже 184 донации. На данный момент он сдал уже 117 литров крови и ее компонентов.

«Кровь и ее компоненты в больницы требуются ежедневно – для пациентов, пострадавших в авариях, получивших ожоги, для рожениц. И мы очень благодарны всем нашим донорам, которые по первому зову приходят и сдают кровь», – сообщила главврач Республиканской станции переливания крови Екатерина Васильева.

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