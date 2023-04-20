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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:42

Районную больницу в Удмуртии через прокуратуру обязали закупить жизненно важные лекарства

Главврачу внесли представление
Софья Кель
Сейчас все нарушения устранены

Сейчас все нарушения устранены

Фото: Мария Бакланова

Прокуратура Удмуртии внесла главврачу Ярской районной больницы представление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После проверки исполнения больницей законодательства в сфере здравоохранения выяснилось, что в медучреждение уже длительное время не закупали жизненно необходимые и важнейшие лекарства.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили – в больницу поступили все препараты в необходимом количестве.

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