Суд продлил арест экс-главы Адвокатской палаты Удмуртии на 3 месяца

Фото: Татьяна Колегова

Суд продлил срок содержания под стражей бывшего президента Адвокатской палаты Удмуртии Талантова Дмитрия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Так, Талантов пробудет под стражей до 26 июля 2023 года. Напомним, адвоката судят за дискредитацию органов власти и Вооруженных сил России – юрист опубликовал посты с ложной информацией о ВС страны в запрещенной в РФ соцсети. Талантов не отрицает фактов публикации, но в то же время он не считает их преступными – он утверждает, что посты «были осуществлены в рамках предоставленного гражданину России конституционного права свободы слова».

Талантова задержали еще в июне 2022 года. Уголовное дело в его отношении начали рассматривать в январе. Сам обвиняемый уверен, что судья должен вынести оправдательный приговор. Следующее заседание пройдет 26 апреля.

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