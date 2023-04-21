Строительство Дворца единоборств в Ижевске начнется в мае 2023 года

Фото: администрация Ижевска

В мае 2023 года в Ижевске начнется строительство Дворца единоборств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проект оценили в 800 млн рублей. Согласно концессионному соглашению, на строительство из федерального бюджета выделят субсидию в размере 572,3 млн рублей, из регионального – 134 млн рублей, а оставшуюся сумму вложит инвестор.

Дворец появится на площадке рядом с домом №3 на улице Молодежная. Сейчас разрешение на строительство уже получено – подрядчик занят подготовкой к работам. Комплекс планируют сдать в 2025 году.

Напомним, Дворец единоборств планируют построить в Ижевске еще с 2014 года. Сначала предполагали, что он разместится в бывшем здании кинотеатра «Аврора», но потом перенесли площадку на проспект Калашникова Вновь взялись за идею строительства комплекса в 2018 году, но и тогда не вышло. Летом 2022 года выбрали новую площадку для строительства, но к строительству так и не приступили.

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