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НовостиОбщество21 апреля 2023 6:11

Дополнительные автобусы будут ездить до кладбищ в Ижевске на Радоницу

Делимся расписанием рейсов на 25 апреля
Виола Романова
До Хохряковского кладбища ижевчане смогут добраться на автобусах двух маршрутов

До Хохряковского кладбища ижевчане смогут добраться на автобусах двух маршрутов

Фото: Архив КП

25 апреля, на Радоницу, в Ижевске организуют дополнительные рейсы автобусов до Хохряковского и Южного кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

До Хохряковского кладбища ижевчане смогут добраться на автобусах двух маршрутов:

– №320к «Ул. 9 Января – Хохряки» с 8:00 до 14:00 с интервалом около 20 минут. Последний рейс от остановки «Улица 9 Января» отправится в 13:40, а от Хохряков – в 14:06;

– №320 «Улица 9 Января – Ягул» с 6:30 до 20:00. Интервалы между рейсами в течение дня будут меняться: с 06:30 до 08:30 – 15 минут, с 09:30 до 16:00 – 25-30 минут, с 16:00 до 19:00 – 15 минут, с 19:00 до 20:00 – 30 минут.

До Южного кладбища можно доехать только на автобусах маршрута:

– №317к «Южная автостанция – Южное кладбище». Начнут курсировать в 7:30, с интервалом между рейсами в 10 минут. Последний автобус с Южной автостанции отправится в 14:10, а от Южного кладбища – в 14:30.

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