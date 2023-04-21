Дополнительные автобусы будут ездить до кладбищ в Ижевске на Радоницу

До Хохряковского кладбища ижевчане смогут добраться на автобусах двух маршрутов Фото: Архив КП

25 апреля, на Радоницу, в Ижевске организуют дополнительные рейсы автобусов до Хохряковского и Южного кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

До Хохряковского кладбища ижевчане смогут добраться на автобусах двух маршрутов:

– №320к «Ул. 9 Января – Хохряки» с 8:00 до 14:00 с интервалом около 20 минут. Последний рейс от остановки «Улица 9 Января» отправится в 13:40, а от Хохряков – в 14:06;

– №320 «Улица 9 Января – Ягул» с 6:30 до 20:00. Интервалы между рейсами в течение дня будут меняться: с 06:30 до 08:30 – 15 минут, с 09:30 до 16:00 – 25-30 минут, с 16:00 до 19:00 – 15 минут, с 19:00 до 20:00 – 30 минут.

До Южного кладбища можно доехать только на автобусах маршрута:

– №317к «Южная автостанция – Южное кладбище». Начнут курсировать в 7:30, с интервалом между рейсами в 10 минут. Последний автобус с Южной автостанции отправится в 14:10, а от Южного кладбища – в 14:30.

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