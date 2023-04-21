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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 6:55

Директор заведения в Глазове незаконно установил в помещении камеры видеонаблюдения

Устройства фиксировали не только «картинку», но и звук
Софья Кель
Мужчину оштрафовали. Фото: Селезнев Д

Мужчину оштрафовали. Фото: Селезнев Д

В Глазове за незаконную слежку осудили директора одного из местных развлекательных заведений. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина тайно установил в музыкальную колонку камеру видео- и аудиофиксации для слежки за посетителями. Обвиняемого судили по статье 138.1 УК РФ (незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Суд оштрафовал директора на 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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