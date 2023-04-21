Два участка на садоогородах загорелись в Удмуртии 20 апреля

О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

20 апреля, в 21:20 в СНТ «Авторемонтник» Глазовского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Огонь уничтожил садовый дом, кровлю бани и предбанник на одном участке, а также повредил кровлю, стены бани и предбанник – на другом. Общая площадь пожара составила 53 квадратных метра. По предварительным данным, возгорание началось из-за оставленного без присмотра самодельного электрообогревателя. О пострадавших не сообщается.

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