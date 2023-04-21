С 22 по 26 апреля в Удмуртии ожидается высокая пожароопасность

В Удмуртии введен особый противопожарный режим. Фото: @mchsUR

С 22 по 26 апреля местами по Удмуртии ожидается высокая пожароопасность (4 класс). Об этом сообщает МЧС республики, ссылаясь на информацию регионального гидрометцентра.

В ведомстве напомнили, что с 10 апреля по 30 июня в регионе введен особый противопожарный режим. На этот период жителям запрещается разводить костры, жечь мусор и сухую траву, а также готовить пищу на кострах и мангалах. Нарушителям грозят штрафы в размере от 2 до 400 тысяч рублей.

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