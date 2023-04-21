15% жителей России собираются устроиться на подработку в майские праздники

Некоторые идут на работу в выходные, чтобы не сидеть дома Фото: Мария Бакланова

На носу майские праздники и для одних жителей страны долгожданные выходные стали возможностью наконец отдохнуть, а для других – подзаработать. Как сообщает RT, согласно исследованиям аналитиков, к последним относятся 15% россиян.

В основном жители страны рассматривают подработки таксистом (17%), курьером (12%) и продавцом (9%). Также есть желающие заработать лишнюю копейку, устроившись фотографом (5%) и репетитором (5%). В то же время 10% опрошенных собираются взять сверхурочные на постоянной работе. Из них 27% будут работать, чтобы подкопить денег, 29% – чтобы быстрее закрыть кредиты и 6% – потому что не хотят сидеть дома без дела. Всего на вопросы аналитиков ответили 2,1 тысячи человек со всех регионов России.

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