40-летнего жителя Удмуртии осудят за поджог дома брата

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В Шарканском районе по обвинению в поджоге дома осудят 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина повздорил с супругой брата и решил отомстить. Он бросил в стену дома родственников бутылку с зажигательной смесью и устроил пожар. К счастью, возгорание удалось потушить с помощью местных жителей.

Уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога) направлено в суд. Мужчине грозит до 5 лет в колонии.

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