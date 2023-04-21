Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 апреля 2023 8:46

40-летнего жителя Удмуртии осудят за поджог дома брата

Перед совершением преступления он поссорился с женой родственника
Виола Романова
Фото: orheitv.md

Фото: orheitv.md

В Шарканском районе по обвинению в поджоге дома осудят 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина повздорил с супругой брата и решил отомстить. Он бросил в стену дома родственников бутылку с зажигательной смесью и устроил пожар. К счастью, возгорание удалось потушить с помощью местных жителей.

Уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога) направлено в суд. Мужчине грозит до 5 лет в колонии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».