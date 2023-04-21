Гороскоп на день: 22 апреля Весы смогут наладить отношения с семьей, а Овны – стать более раскрепощенными

Что же ждет знаков зодиака в эту субботу? Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, как пройдет суббота каждого знака зодиака.

ОВЕН

В этот день у вас появится шанс стать более раскрепощенным. Используйте свою уверенность для новых знакомств.

ТЕЛЕЦ

Не бойтесь перемен и пробовать что-то новое. Если ваша душа лежит к творчеству, то смело начинайте это дело.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы встретите человека, с которым легкий разговор перерастет в прекрасное чувство любви. Но все же стоит быть осторожным и не открывать сердце каждому прохожему.

РАК

Если вы не знаете, как провести свои выходные, то начните их с планирования. Так вам станет гораздо проще контролировать свое время и дела.

ЛЕВ

Трезво оценивайте свои возможности, чтобы не оказаться в трудной ситуации. А также постарайтесь разумно использовать свои силы и средства.

ДЕВА

Вам придется научиться доверять своему чутью. В этот день не стоит сомневаться в правильности своих действий и мыслей.

ВЕСЫ

Вы сможете многое изменить в отношениях с семьей. Возможно, для этого придется искать новые способы взаимодействия, но зато результат не заставит себя долго ждать.

СКОРПИОН

Вас ждет немало интересных событий. Но вы будете настолько поглощены своими личными переживаниями, что о важных событиях, происходящих за пределами вашего дома, можете просто-напросто забыть.

СТРЕЛЕЦ

Вы стали часто задумываться о том, что о вас подумают другие. Отбросьте все сомнения и занимайтесь теми делами, которые вам по душе.

КОЗЕРОГ

Принять конкретное решение порой очень сложно, но не забывайте о том, что у вас есть сильная поддержка. Не бойтесь просить помощи в трудный момент.

ВОДОЛЕЙ

Для вас этот день станет моментом повышенной активности. Поэтому стоит воспользоваться этим временем и постараться успеть как можно больше.

РЫБЫ

У вас есть все шансы, чтобы реализовать свои давние мечты. Однако если вы будете следовать принципу "все или ничего", то вполне можете оказаться в проигрыше.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».