Движение на двух правых полосах на перекрестке улиц Кирова – Пушкинская в Ижевске перекроют до 23 апреля

Фото: Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» ВКонтакте

Две правые полосы на перекрестке улиц Кирова – Пушкинская в Ижевске перекроют из-за проведения работ энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».

Движение перекроют с 20:00 21 апреля до 15:00 23 апреля. В это время специалисты заменят около 18 м подземной теплотрассы. В организации заверили, что ремонт никак не повлияет на теплоснабжение и горячее водоснабжение местных жителей. На время проведения работ на участке установят предупреждающие знаки и ограждения.

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