Обвиняемые в убийстве двух мужчин подростки арестованы в Ижевске

Трое фигурантов уголовного дела задержаны Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске арестованы трое подростков, которые обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртской республике.

По предварительным данным, 19 апреля трое несовершеннолетних 15-17 лет, вместе со своим 20-летним знакомым выпили алкоголь и отправились к нему в гости – в одну из квартир по улице Дзержинского. Там они встретились с двумя незнакомыми им мужчинами, которые почему-то им не понравились.

Возник конфликт, в ходе которого подростки избили потерпевших руками и ногами, а затем перетащили их и бросили неподалеку от дома №65 по улице Дзержинского. Оба мужчины – 41 и 42 лет – скончались от полученных травм.

Напомним, что тела двух мужчин обнаружили утром 20 апреля. Проведены очные ставки и следственные действия, в ходе которых выяснилось, что 20-летний местный житель не причастен к совершению преступления. О его семье рассказали местные жители.

Обвиняемые подростки решением суда на время следствия заключены под стражу.

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