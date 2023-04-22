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НовостиОбщество22 апреля 2023 4:55

Погода в Ижевске на день: 22 апреля в городе пасмурно и до +15°С

Делимся прогнозом на эту субботу
Софья Кель
Удачных выходных!

Удачных выходных!

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня, 22 апреля в столице Удмуртии весь день будет пасмурно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +15°С. Ветер восточный со скоростью 2,8 м/с. Ночью температура опустится до +3°С.

Хорошего вам дня!

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