Работы по восстановлению леса в Удмуртии начнутся с 17 мая

Фото: @semenov_yaroslav78

С 17 мая в Удмуртии начнутся работы по восстановлению леса. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил председатель регионального правительства Ярослав Семенов.

«Весна для этого – лучшее время: почва насыщена влагой, у растений выделяется больше гормонов роста, а до зимних холодов у саженцев есть время укорениться и окрепнуть. Посадки начинаем раньше обычного – погода уже позволяет», – сообщил Семенов.

В этом году посадка леса пройдет на 5,3 тыс. гектаров земли. Специально для этого в питомниках Удмуртии вырастили 20,2 млн сеянцев.

На данный момент работы по восстановлению леса проведены уже на 106 гектарах республики. К работам привлекают предприятия, которые арендуют участки леса у региона, а также волонтеров.

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