Гороскоп на день: 23 апреля у Раков появится шанс сблизиться с возлюбленным, а у Львов – возможность отдохнуть

Что же ждет знаков зодиака в воскресенье? Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, как пройдет воскресенье каждого знака зодиака.

ОВЕН

Ваш настрой меняется так быстро, что порой даже вы сами не успеваете этого замечать. Постарайтесь не давать обещаний в порыве энтузиазма – скорее всего в будущем вы не сможете их выполнить, а перед товарищами будет жутко неудобно.

ТЕЛЕЦ

Будьте готовы! Сегодня вас ждет намного больше внимания, чем обычно. Но переживать не стоит. Главное не забывайте о своей фирменной улыбке и сияющих глазах. Кстати, сегодня отличный день для новых знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ

На вас может напасть жадность. Не стоит поддаваться влиянию порочного желания забрать себе все да побольше. То, что ваше по праву, само придет к вам в руки.

РАК

У вас появится шанс сблизиться с человеком, о котором вы давно мечтаете. Но не спешите радоваться. Возможно, он окажется не таким прекрасным, как вы его себе представляли.

ЛЕВ

Во время рабочей недели события развиваются крайне стремительно. Наконец пришел день, когда можно просто расслабиться и взглянуть на мир вокруг вас. Поверьте, он просто чудесен! Особенно, если не смотреть на него, несясь как белка в колесе.

ДЕВА

Любовь нагрянет так внезапно и беспардонно, что от неожиданности будет очень трудно выгнать эту «даму» с порога. Не скрывайте своих симпатий, и удача точно вам улыбнется.

ВЕСЫ

Всем не угодишь. Стараясь следить за комфортом окружающих, вы совсем забываете о себе. Возможно пришло время позаботиться о самом важном человеке в вашей жизни – вас самих?

СКОРПИОН

Звезды советуют уделить больше внимания саморазвитию. Возьмитесь за книгу, которую давно хотели прочитать. Или может пришло время изучить иностранный язык?

СТРЕЛЕЦ

Действуйте по приоритетности. Работа спорится намного быстрее, если разделить большие задачи на более маленькие, а их распределить по степени значимости. Так день пройдет намного эффективнее.

КОЗЕРОГ

Вас легко могут обмануть какой-то выдуманной историей. Дважды, а лучше трижды проверьте источник, прежде чем поверить.

ВОДОЛЕЙ

Не судите о книге по обложке, а о людях по первому впечатлению. В целом всегда нужно прислушиваться к этим правилам, а сегодня – особенно.

РЫБЫ

Действуйте! Мечты сами по себе никогда не воплотятся в жизнь. За каждым успехом кроется долгая и упорная работа. Проявите терпение и вперед!

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