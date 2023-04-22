Врач рассказал, как отсутствие завтрака может сказаться на организме

Отсутствие завтрака может стать причиной бессонницы Фото: Мария Бакланова

Многие дети и даже взрослые часто говорят, что не хотят завтракать и, что им хватает просто чашки чая или кофе. Нутрициолог Брыкин в беседе с RT рассказал о последствиях пренебрежения утренним приемом пищи.

По словам врача, дело вовсе не в голоде, а в привычке – многие не завтракают просто потому что так привыкли. Однако отсутствие завтрака может привести к дефициту витаминов и серьезным проблемам со здоровьем, а также к чрезмерному чувству голода в течение дня и проблемам со сном. Все дело в том, что ежедневный завтрак поддерживает нормальный уровень сахара в крови и дает возможность набрать норму белков, углеводов, жиров и т.д.

«По результатам исследований выяснилось, что дети, которые не завтракают, чаще испытывают дефицит витамина D, кальция, железа, магния, а также витамина А, фосфора и цинка. Недостаток этих элементов – причина раздражительности, бессонницы, слабой концентрации внимания и частых болезней», – сообщил врач.

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