Девушку-подростка в черной толстовке ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

21 апреля в Ижевске пропала Чернова Алена 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

В последний раз пропавшую видели на улице Ворошилова – она ушла в неизвестном направлении и не вернулась домой. До настоящего момента неизвестно, где она могла бы находиться.

Приметы: среднего роста и среднего телосложения. Была одета в черную толстовку с надписями, черные брюки и белые кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей или вам известно ее местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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