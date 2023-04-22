Первый Rostic's открылся в Ижевске

Фото: Анастасия Захарова

В Ижевске появился первый ресторан быстрого питания Rostic's Авто. Об этом «Комсомолке» сообщают наши читатели.

Судя по всему, после недавнего закрытия сделки по продаже российских точек KFC, начался ребрендинг сети. Первый в столице Удмуртии Rostic's находится на улице 10 лет Октября.

Напомним, новыми владельцами стали бизнесмены из Ижевска Андрей Осколков и Константин Котов. Смена названия ресторанов была обязательным пунктом при заключении договора с американской компанией Yum! Brands, которая ранее владела сетью.

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