Погода на день: 23 апреля в Ижевске +19 °С

Магнитное поле спокойное. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 23 апреля, идеальный момент чтобы хорошо расслабиться вместе с друзьями. В столице Удмуртии в течение дня ожидаются ясная погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +19 °С. Ветер западный 3-5 м/с. Ночью похолодает до +7 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 37%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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