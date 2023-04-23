Гороскоп на день: 24 апреля Весы смогут начать новое дело, а Львы – найти исцеление

Приготовьтесь к удивительному Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Не нужно бояться опоздать сделать что-то важное, например. признаться в любви. Время на вашей стороне. Все, что нужно от вас – быть смелыми. Жизнь все расставит по местам.

ТЕЛЕЦ

Слепая вера в других и преданность могут помешать вам увидеть истину. Остановитесь и прислушайтесь к голосу разума. Вы достойны лучшего.

БЛИЗНЕЦЫ

Тяжелые труды остались далеко позади. Для вас наступило время сладкой награды. Уделите немного времени для себя.

РАК

Очарование мудрости скрыто в загадках. Чтобы их разгадать, прислушайтесь к шепоту Вселенной. Звезды укажут вам путь.

ЛЕВ

Опасность таиться в вашем душевном состоянии. Время жестоко к вам, а от страшной потери не оправиться долго. Мир пошлет вам знак. Исцеление близко.

ДЕВА

Ваша внутренняя энергия вырвется на свободу. Вам удастся поймать волну вдохновения. Сейчас отличный момент, чтобы заняться творчеством.

ВЕСЫ

Стремление к успеху откроет для вас двери в новые возможности. Это хорошее время для начала новой карьеры.

СКОРПИОН

Не стоит сидеть сегодня дома. Если у вас есть свободное время, то немедля отправляйтесь на прогулку. Звезды обещают подготовить вам неожиданную встречу.

СТРЕЛЕЦ

Изобилие в вашей жизни никогда не иссякнет, если ваше сердце готово не только брать, но и отдавать тепло. Совершая добрые дела, вы не заметите, как мир вокруг вас зацветет новыми красками.

КОЗЕРОГ

Ошибки прошлого станут для вас мостиком в светлое будущее. Не стоит бояться оступиться. Рядом с вами есть люди, которые помогут вам в трудную минуту.

ВОДОЛЕЙ

Вам понадобиться свежий взгляд, чтобы исправить некоторые проблемы на своем пути. Прислушайтесь к своей интуиции и экспериментируйте.

РЫБЫ

Позитивное мышление поможет вам не потерять себя в круговороте будничных забот. Вера в себя и в свои силы сделает ваш день удивительно продуктивным.

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