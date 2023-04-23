Гороскоп на день: 24 апреля Весы смогут начать новое дело, а Львы – найти исцеление

Приготовьтесь к удивительному
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник для всех знаков зодиака.
Не нужно бояться опоздать сделать что-то важное, например. признаться в любви. Время на вашей стороне. Все, что нужно от вас – быть смелыми. Жизнь все расставит по местам.
Слепая вера в других и преданность могут помешать вам увидеть истину. Остановитесь и прислушайтесь к голосу разума. Вы достойны лучшего.
Тяжелые труды остались далеко позади. Для вас наступило время сладкой награды. Уделите немного времени для себя.
Очарование мудрости скрыто в загадках. Чтобы их разгадать, прислушайтесь к шепоту Вселенной. Звезды укажут вам путь.
Опасность таиться в вашем душевном состоянии. Время жестоко к вам, а от страшной потери не оправиться долго. Мир пошлет вам знак. Исцеление близко.
Ваша внутренняя энергия вырвется на свободу. Вам удастся поймать волну вдохновения. Сейчас отличный момент, чтобы заняться творчеством.
Стремление к успеху откроет для вас двери в новые возможности. Это хорошее время для начала новой карьеры.
Не стоит сидеть сегодня дома. Если у вас есть свободное время, то немедля отправляйтесь на прогулку. Звезды обещают подготовить вам неожиданную встречу.
Изобилие в вашей жизни никогда не иссякнет, если ваше сердце готово не только брать, но и отдавать тепло. Совершая добрые дела, вы не заметите, как мир вокруг вас зацветет новыми красками.
Ошибки прошлого станут для вас мостиком в светлое будущее. Не стоит бояться оступиться. Рядом с вами есть люди, которые помогут вам в трудную минуту.
Вам понадобиться свежий взгляд, чтобы исправить некоторые проблемы на своем пути. Прислушайтесь к своей интуиции и экспериментируйте.
Позитивное мышление поможет вам не потерять себя в круговороте будничных забот. Вера в себя и в свои силы сделает ваш день удивительно продуктивным.
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