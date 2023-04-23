Инструкторам по физкультуре в детских садах могут дать право на досрочную пенсию

Решение еще не принято
Фото: УКЛАДОВ Егор
В Госдуму поступило предложение о включении в список специалистов имеющих право на досрочную пенсию, инструкторов по физкультуре, которые работают в детских садах. Об этом сообщает RT.
Так, Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова написала обращение с просьбой о рассмотрении данного предложения на имя заместителя Председателя Правительства России Татьяны Голиковой.
«Работа таких специалистов протекает в специфических условиях: психическая напряженность, физическая нагрузка, ответственность за жизнь и здоровье детей, в том числе с ограниченными возможностями. При этом льготного педагогического стажа, аналогичного стажу воспитателей, музыкальных руководителей, логопедов-дефектологов, инструктор не имеет», – отметила в обращении депутат.
Также она предложила включить список имеющих право на льготную пенсию социальных педагогов, работающих в школах, директоров и их заместителей.
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