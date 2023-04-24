Погода в Ижевске на день: 24 апреля облачно и +21°С

Желаем продуктивной недели!
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 24 апреля в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем температура воздуха достигнет +19°..+21°С, ветер юго-западный со скоростью 8-13 м/с. Ночью же столбик термометра опустится до +10°..+15°С.
Желаем вам хорошего дня и продуктивной недели!
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