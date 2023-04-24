В Благовещенском соборе Воткинска начинается роспись купола

Деньги на роспись купола соберут благотворители. Фото: @votkinsk_ru

В Воткинске иконописцы приступают к росписи купола Благовещенского собора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для проведения работ потребуется как минимум 2,5 млн рублей. Как заявили местные власти, сумму соберут благотворители. Открыть храм для посетителей планируется уже к Рождеству.

Отметим, что ранее в соборе обнаружили фрагмент старинной росписи. Орнамент находился под слоем старой штукатурки.

Старинная роспись в храме. Фото: @votkinsk_ru

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