Женщину и трех маленьких детей удалось спасти из пожара в Удмуртии

Мужчины, которые спасли семью из пожара. Фото: @mchsUR

22 апреля, в 23:00 в поселке Яган произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

На одном из участков загорелась баня. Огонь быстро разросся и перекинулся на жилой дом. Дым заметили соседи погорельцев – они тут же побежали к дому и начали стучаться, пытаясь предупредить семью. Но ни женщина, ни ее дети (2021, 2022 и 2023 годов рождения), которые здесь жили, не слышали криков мужчин – они уже давно спали.

«Тогда решили разбить окно. Проникнув внутрь, обнаружили мать и троих малышей, отец их был на работе. Схватив ребят, стали выносить на улицу. К этому моменту подоспел на помощь еще один сосед. Мы передавали ему детей через окно», – рассказывают мужчины.

К счастью, обошлось без пострадавших – всех удалось спасти благодаря соседям. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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