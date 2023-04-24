Движение транспорта на 5 улицах Ижевска закроют из-за подготовки к 9 мая

Фото: Администрация Ижевска

В Ижевске начинается подготовка к Параду Победы на 9 мая. Глава города Олег Бекмеметьев подписал постановление о закрытии пяти улиц в центре столицы Удмуртии на время проведения репетиций.

Так, ограничения введут 27 апреля, а также 3, 5 и 7 мая с 18:30 до 22:00. Движение закроют на следующих улицах:

- ул. Пушкинская (от ул. Советской до ул. Кирова);

- ул. Лихвинцева (от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров);

- ул. Наговицына (от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров);

- ул. Красногеройская (от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров);

- ул. Бородина (от ул. Пушкинской до ул. Свободы).

Во время проведения репетиций на участках установят дорожные знаки «Въезд запрещен». Весь общественный транспорт перенаправят на объездные маршруты. Автовладельцев просят заранее подготовиться и воспользоваться другими дорогами.

Напомним, что в этом году в Удмуртии, как и во всей России отменили привычное шествие «Бессмертного полка». Власти приняли это решение в целях безопасности.

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