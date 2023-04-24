Трех жителей Сарапула осудили за организацию азартных игр

Суд приговорил мужчин к различным срокам лишения свободы условно Фото: Константин ИВШИН

В Сарапуле по обвинению в организации и проведении азартных игр осудили 19-, 21- и 35-летнего местных жителей. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии.

Один из обвиняемых еще в 2002 году открыл подпольное казино. Двух других мужчин он нанял на работу кассирами-администраторами. Следователи провели обыски в игровом салоне и в квартирах осужденных – были изъяты компьютеры. Суд приговорил мужчин к различным срокам лишения свободы условно.

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