За первые два месяца 2023 года численность населения Удмуртии снизилась на 1075 человек

Миграционный прирост составил 53 человека Фото: Эдуард КАРИПОВ

В Удмуртии за первые два месяца 2023 года численность населения уменьшилась на 1075 человек. Об этом сообщает Удмуртстат.

По данным аналитиков, за этот период в регионе родилось 2045 малышей и умерло 3173 жителя. По уровню рождаемости среди регионов ПФО Удмуртия вышла на второе место, уступив только Пермскому краю. Но в то же время рождаемость в республике упала на 5,4%.

По сравнению с 2022 годом смертность в Удмуртии снизилась на 8,1% – общий коэффициент составил 13,6 на 1000 человек. Также за первые два месяца этого года из республики выехали 1564 жителя, а въехали 1617 человек. Так, миграционный прирост составил 53 человека.

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