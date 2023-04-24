Пьяный водитель врезался стоящий «ВАЗ» на улице Труда в Ижевске

В отношении пьяного водителя составлены административные материалы. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

23 апреля, в 00:30 на улице Труда в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

54-летний мужчина выпил и, нарушив ПДД, сел за руль автомобиля – черной KIA Sportage. В результате он врезался в припаркованный «ВАЗ-2114».

В отношении пьяного водителя были составлены административные материалы, а его машину поместили на специализированную стоянку.

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