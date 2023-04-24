Гороскоп на день: 25 апреля Девам стоит проявить терпение, а Ракам – побыть наедине с собой

Что ожидать знакам зодиака завтра? Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на вторник.

ОВЕН

Ваши искренние и добрые намерения, скорее всего, выйдут боком. Не стоит пытаться усидеть сразу на двух стульях. Делайте что-то одно, если хотите добиться успеха.

ТЕЛЕЦ

Фантазии легко воплотятся в реальность, но будьте готовы к тому, что все может пойти не по плану. Старайтесь не завышать ожиданий.

БЛИЗНЕЦЫ

Держите свои эмоции под контролем. Ваша внутренняя сила поможет вам справиться с любыми препятствиями на вашем пути.

РАК

Надежда на светлое будущее не покинет вас. Но то, что скрывается за ней, будет тяготить вас. Попробуйте отбросить негативные мысли и остаться сегодня наедине с собой.

ЛЕВ

Мотив внутреннего очищения позволит вам избавиться от всего, что мешало вам начать новую жизнь. Пришла пора обновления. Время сделать первый шаг.

ДЕВА

Финансовая удача придет в ваши руки, но не спешите тратить пришедшие деньги. Умеренность во всем позволит вам в скором времени сделать важное приобретение.

ВЕСЫ

Ухудшение здоровья может привести к необратимым последствиям. Не стоит заниматься самолечением. Даже для душевных проблем можно найти хорошего лекаря.

СКОРПИОН

Страшная потеря оставит на вашем сердце многочисленные раны. Но жизнь не будет стоять на месте. Вставать на ноги и учиться жить заново вам придется без чьей-либо помощи.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня отличное время для решения деловых вопросов и заключения контрактов. У вас получится выбить старые долги и заполучить в свои руки ценные бумаги.

КОЗЕРОГ

Ваша красота достойна того, чтобы ей поклонялись. Гордитесь собой. Сегодня вам все будет по плечу.

ВОДОЛЕЙ

Память о прошлых отношениях даст о себе знать. Тоска об ушедшем и желание мести – страшный коктейль. Постарайтесь воздержаться от потакания своим слабостям, а то приключений не оберетесь.

РЫБЫ

Поток времени, отведенного вам, стремителен. Если вы желаете успеть сделать все необходимое, сейчас самое подходящее время. Творите.

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