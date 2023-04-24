Более 2 тысяч безбилетников поймали в общественном транспорте Ижевска за первые три месяца 2023 года

Нарушителей ждет штраф Фото: Архив КП

За первые три месяца 2023 года за безбилетный проезд в общественном транспорте к административной ответственности привлекли 184 жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Всего с января по март в автобусах, троллейбусах и трамваях поймали более 2 тысяч безбилетников. Чаще всего «зайцы» оплачивали проезд сразу после встречи с контролером. В отношении каждого нарушителя составили протоколы об административном правонарушении. Из них 181 пассажира оштрафовали на 500 рублей, а еще трех – на тысячу. Последних поймали на проезде без билета уже не в первый раз, поэтому штраф повышенный. Напомним, штраф за повторный безбилетный проезд в Удмуртии увеличили в октябре 2022 года. Всего за прошедший год кондукторы в автобусах поймали более 9,5 тысяч безбилетников.

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