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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 11:42

Более 380 тысяч рублей задолжало муниципальное предприятие своим сотрудникам

Рабочие обратились в прокуратуру
Виола Романова
Сейчас задолженность полностью выплачена

Сейчас задолженность полностью выплачена

Фото: Мария Бакланова

МУП «Тепловодоснабжение» в Ярском районе Удмуртии не выплачивало 6 сотрудникам зарплату. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Задолженность по заработной плате превысила 380 тысяч рублей. Руководителю предприятия внесли представление. Также прокурор через суд взыскал с предприятия невыплаченную зарплату. Сейчас задолженность полностью выплачена, а права работников восстановлены.

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