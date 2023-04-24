57-летнего жителя Ижевска осудили за хранение наркотиков

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Архив КП
В Ижевске за хранение наркотиков осудили 57-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.
Мужчину поймали в марте 2023 года – полицейские нашли у него 0,99 г. запрещенных веществ. Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.
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