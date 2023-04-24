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НовостиОбщество24 апреля 2023 12:50

С погибшим в Украине командиром взвода простились в Удмуртии

Мужчину посмертно представили к ордену Мужества
Виола Романова
Помощь семье военнослужащего оказывается в полном объеме

Помощь семье военнослужащего оказывается в полном объеме

Фото: Архив КП

В Балезинском районе Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО командиром мотострелкового взвода Иваном Дерендяевым. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Юрий Новойдарский.

За проявленные героизм и отвагу бойца посмертно представили к ордену Мужества. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье военнослужащего оказывается в полном объеме.

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