С погибшим в Украине командиром взвода простились в Удмуртии

Помощь семье военнослужащего оказывается в полном объеме
Фото: Архив КП
В Балезинском районе Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО командиром мотострелкового взвода Иваном Дерендяевым. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Юрий Новойдарский.
За проявленные героизм и отвагу бойца посмертно представили к ордену Мужества. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье военнослужащего оказывается в полном объеме.
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