Жители села в Удмуртии сообщают о нападениях собак на прохожих

Собаки бегают по всему селу Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Жители села Сюмси в Удмуртии сообщают о нападениях собак на местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По словам жителей села, они не раз обращались к властям за помощью, но никаких мер предпринято не было – собаки продолжают бегать по населенному пункту. Следственные органы проведут доследственную проверку по этой информации. После инспекции следователи дадут оценку по статье 293 УК РФ (халатность).

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