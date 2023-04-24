Жители села в Удмуртии сообщают о нападениях собак на прохожих

Собаки бегают по всему селу
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Жители села Сюмси в Удмуртии сообщают о нападениях собак на местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По словам жителей села, они не раз обращались к властям за помощью, но никаких мер предпринято не было – собаки продолжают бегать по населенному пункту. Следственные органы проведут доследственную проверку по этой информации. После инспекции следователи дадут оценку по статье 293 УК РФ (халатность).
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