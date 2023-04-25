Погода на день: 25 апреля в Ижевске солнечно и +22 °С

Ожидается солнечная погода Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск. Вот и пришел вторник, 25 апреля. Пора просыпаться и готовиться к новому рабочему дню! В столице Удмуртии в течение дня ожидается солнечная, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +22 °С. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Ночью до +10 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, магнитные бури.

Хорошего вам дня!

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